Российская частная военная компания Вагнера вытеснила с рынка Мозамбика западных конкурентов. Данный факт были вынуждены признать даже англоязычные СМИ. По всей видимости, не помогли даже информационные провокации и попытки дискредитации.

Российская частная военная компания "Вагнера" вытеснила с рынка Мозамбика западных конкурентов. Данный факт были вынуждены признать даже англоязычные СМИ. По всей видимости, не помогли даже информационные провокации и попытки дискредитации.Как сообщает пресса, российскаяЧВК "Вагнера" выиграла контракт по борьбе с террористами и радикальнымиисламистами в Мозамбике, чем неприятно удивила своих конкурентов – частную военнуюкомпанию OAM и ЧВК Black Hawk. Руководитель OAM Джон Гартнер и основатель BlackHawk из Южной Африки Дольф Дорфлинг заявили, что справились бы с поставленнойзадачей, но крайне выгодный контракт получили россияне. До этого правительствоМозамбика тщетно пыталось решить свои проблемы самостоятельно.Англоязычное издание проанализировало причины случившегося – они оказались не в пользу компанийзападных стран. Так, услуги 200 сотрудников ЧВК "Вагнера" обходятсяправительству африканской страны в разы дешевле, чем конкурентов – они согласныделать свою работу за $1,8-4,7 тысячи в месяц, тогда как наемники OAM получаютпо $15-25 тысяч.При этом у российской компанииесть весомое конкурентное преимущество – политический авторитет России наЧёрном континенте. И сейчас "вагнеровцы" на севере Мозамбика успешнопротивостоят террористам ИГ (запрещена в РФ). По сути, они в честнойконкурентной борьбе вытеснили амбициозные западные компании, которые много летсчитали рынок ряда стран Африки, в том числе Мозамбика, "своим".Потеряв серьезные прибыли от контрактовс Мозамбиком, Дорфлинг и Гартнер рассчитывают хотя бы на договоренности, чтобыподдерживать ЧВК "Вагнера" в операциях, но им не предлагают и этого –россияне справляются сами. Так что главы OAM и Black Hawk избрали другуютактику – они повсеместно жалуются на "чиновничий произвол" и"беспредел властей" Мозамбика. И рассказывают, что ЧВК"Вагнера" выгоняет традиционных игроков с африканского рынка.Так, Дорфлинг с Гартнером черезразличные СМИ развернули информационную кампанию в попытках дискредитироватьуспешного российского конкурента и распускают слухи, что российская ЧВК"Вагнера" не способна работать в Мозамбике, так как якобы "не знаетместности" и прочих "особенностей региона".Не исключено, что именно с подачиамериканских наемников ранее некоторыми СМИ был запущен фейк о гибели пятироссиян из ЧВК "Вагнера" в мозамбикской провинции Кабо-Дельгаду. Атакатеррористов в тот день действительно имела место, однако по словам несколькихисточников в местных силовых структурах, русские не принимали участие вотражении нападения. Силы обороны и безопасности страны отбили атаку внаселенном пункте Намале самостоятельно. Погибли в ходе боя только гражданеафриканской страны.При этом Carta da Mocambique,ставшее первоисточником фейка, указало, что тела россиян якобы былиобезглавлены и сожжены, а машины, в которых они ехали, террористы уничтожили.Однако если тела были обезглавлены, а автомобили сожжены вместе с документами ивещами, которые помогли бы идентифицировать личность, как можно было хотьсколько-нибудь определенно утверждать, что погибли граждане России? Да еще и установитьих принадлежность к ЧВК "Вагнера". Ни фотографий, ни видеозаписей, досих пор предоставлено не было, передает .О том, что вся история о гибелиграждан РФ – заранее продуманный и вброшенный фейк, объявили вскоре и вМозамбике, сообщили в издании "". Там более, что посольство РФ в этой стране опровергло гибель гражданРоссии 27 октября, тщательно проверив заявленные в СМИ факты.Дискредитировать ЧВК "Вагнера"таким способом не удалось, и представители из других частных военных компанийпошли жаловаться СМИ. Но, как следует из всей этой истории, западные ЧВКпотерпели сокрушительный провал в попытке добиться контрактов с Мозамбиком. Идолжны быть готовы, что ЧВК "Вагнера", успешно борясь с террористами,докажет Африке слабую эффективность своих западных конкурентов.