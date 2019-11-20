Российская частная военная компания Вагнера вытеснила с рынка Мозамбика западных конкурентов. Данный факт были вынуждены признать даже англоязычные СМИ. По всей видимости, не помогли даже информационные провокации и попытки дискредитации.
Российская частная военная компания "Вагнера" вытеснила с рынка Мозамбика западных конкурентов. Данный факт были вынуждены признать даже англоязычные СМИ. По всей видимости, не помогли даже информационные провокации и попытки дискредитации.
Как сообщает пресса, российская
ЧВК "Вагнера" выиграла контракт по борьбе с террористами и радикальными
исламистами в Мозамбике, чем неприятно удивила своих конкурентов – частную военную
компанию OAM и ЧВК Black Hawk. Руководитель OAM Джон Гартнер и основатель Black
Hawk из Южной Африки Дольф Дорфлинг заявили, что справились бы с поставленной
задачей, но крайне выгодный контракт получили россияне. До этого правительство
Мозамбика тщетно пыталось решить свои проблемы самостоятельно.
Англоязычное издание проанализировало причины случившегося – они оказались не в пользу компаний
западных стран. Так, услуги 200 сотрудников ЧВК "Вагнера" обходятся
правительству африканской страны в разы дешевле, чем конкурентов – они согласны
делать свою работу за $1,8-4,7 тысячи в месяц, тогда как наемники OAM получают
по $15-25 тысяч.
При этом у российской компании
есть весомое конкурентное преимущество – политический авторитет России на
Чёрном континенте. И сейчас "вагнеровцы" на севере Мозамбика успешно
противостоят террористам ИГ (запрещена в РФ). По сути, они в честной
конкурентной борьбе вытеснили амбициозные западные компании, которые много лет
считали рынок ряда стран Африки, в том числе Мозамбика, "своим".
Потеряв серьезные прибыли от контрактов
с Мозамбиком, Дорфлинг и Гартнер рассчитывают хотя бы на договоренности, чтобы
поддерживать ЧВК "Вагнера" в операциях, но им не предлагают и этого –
россияне справляются сами. Так что главы OAM и Black Hawk избрали другую
тактику – они повсеместно жалуются на "чиновничий произвол" и
"беспредел властей" Мозамбика. И рассказывают, что ЧВК
"Вагнера" выгоняет традиционных игроков с африканского рынка.
Так, Дорфлинг с Гартнером через
различные СМИ развернули информационную кампанию в попытках дискредитировать
успешного российского конкурента и распускают слухи, что российская ЧВК
"Вагнера" не способна работать в Мозамбике, так как якобы "не знает
местности" и прочих "особенностей региона".
Не исключено, что именно с подачи
американских наемников ранее некоторыми СМИ был запущен фейк о гибели пяти
россиян из ЧВК "Вагнера" в мозамбикской провинции Кабо-Дельгаду. Атака
террористов в тот день действительно имела место, однако по словам нескольких
источников в местных силовых структурах, русские не принимали участие в
отражении нападения. Силы обороны и безопасности страны отбили атаку в
населенном пункте Намале самостоятельно. Погибли в ходе боя только граждане
африканской страны.
При этом Carta da Mocambique,
ставшее первоисточником фейка, указало, что тела россиян якобы были
обезглавлены и сожжены, а машины, в которых они ехали, террористы уничтожили.
Однако если тела были обезглавлены, а автомобили сожжены вместе с документами и
вещами, которые помогли бы идентифицировать личность, как можно было хоть
сколько-нибудь определенно утверждать, что погибли граждане России? Да еще и установить
их принадлежность к ЧВК "Вагнера". Ни фотографий, ни видеозаписей, до
сих пор предоставлено не было, передает .
О том, что вся история о гибели
граждан РФ – заранее продуманный и вброшенный фейк, объявили вскоре и в
Мозамбике, сообщили в издании "". Там более, что посольство РФ в этой стране опровергло гибель граждан
России 27 октября, тщательно проверив заявленные в СМИ факты.
Дискредитировать ЧВК "Вагнера"
таким способом не удалось, и представители из других частных военных компаний
пошли жаловаться СМИ. Но, как следует из всей этой истории, западные ЧВК
потерпели сокрушительный провал в попытке добиться контрактов с Мозамбиком. И
должны быть готовы, что ЧВК "Вагнера", успешно борясь с террористами,
докажет Африке слабую эффективность своих западных конкурентов.