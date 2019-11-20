Знаменитый артист балета обратился за помощью
в медучреждение Санкт-Петербурга. Николай Цискаридзе страдает от аллергии.
Знаменитый артист балета обратился за помощью
в медучреждение Санкт-Петербурга. Николай Цискаридзе страдает от аллергии.
Выяснилось,
что знаменитость регулярно прибегает к помощи медиков. Танцор каждый год
проходит профилактическое обследование.
Известно,
что Николай Цискаридзе обратился к врачам, сдал анализы и уже вернулся
домой. В настоящее время его самочувствие хорошее, передает
Ранее в Сети появилась
информация о том, что Николай Цискаридзе почувствовал недомогание и обратился в больницу. Однако эти данные не подтвердились.
20 Окт 2019 в 3:39 PDT
Как
писали "Дни.ру", в начале ноября Тимур Акперов, назвавший себя сыном , попал в больницу. Молодой человек признался, что его здоровье
сильно пошатнулось из-за равнодушия артиста балета. У него разболелось сердце,
и врачи приняли решение доставить его в медицинское учреждение.
"Сердце
колотилось, болело очень сильно. Я лежал в больнице. Я не могу сказать, из-за
чего. Доктор сказал мне не переживать. Меня уже сейчас, к счастью, выписали",
– поделился предполагаемый наследник . Отметим, что артист не верит в то, что Акперов является его сыном. Это очень
расстраивает молодого человека.