Знаменитый артист балета обратился за помощью в медучреждение Санкт-Петербурга. Николай Цискаридзе страдает от аллергии.

Знаменитый артист балета обратился за помощьюв медучреждение Санкт-Петербурга. Николай Цискаридзе страдает от аллергии.Выяснилось,что знаменитость регулярно прибегает к помощи медиков. Танцор каждый годпроходит профилактическое обследование.Известно,что Николай Цискаридзе обратился к врачам, сдал анализы и уже вернулсядомой. В настоящее время его самочувствие хорошее, передаетРанее в Сети появиласьинформация о том, что Николай Цискаридзе почувствовал недомогание и обратился в больницу. Однако эти данные не подтвердились.20 Окт 2019 в 3:39 PDTКакписали "Дни.ру", в начале ноября Тимур Акперов, назвавший себя сыном , попал в больницу. Молодой человек признался, что его здоровьесильно пошатнулось из-за равнодушия артиста балета. У него разболелось сердце,и врачи приняли решение доставить его в медицинское учреждение."Сердцеколотилось, болело очень сильно. Я лежал в больнице. Я не могу сказать, из-зачего. Доктор сказал мне не переживать. Меня уже сейчас, к счастью, выписали",– поделился предполагаемый наследник . Отметим, что артист не верит в то, что Акперов является его сыном. Это оченьрасстраивает молодого человека.