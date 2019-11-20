Чем больше Александр Лукашенко рассуждает об отношениях с Россией, тем больше эксперты убеждаются: президенту Белоруссии от Москвы нужны только деньги. Скидки на энергоносители, кредиты и прочие бонусы – ради этого глава государства позволяет себе хамские выпады в адрес Кремля.

Чем больше Александр Лукашенко рассуждает об отношениях с Россией, тем больше эксперты убеждаются: президенту Белоруссии от Москвы нужны только деньги. Скидки на энергоносители, кредиты и прочие бонусы – ради этого глава государства позволяет себе хамские выпады в адрес Кремля.В минувшие выходные Лукашенко посетил избирательный участок,где со свойственной ему эмоциональностью порассуждал об отношениях с Россией.Политолог "Радио Свобода" Валерий Карбалевич сделал выводы иззаявлений Батьки.По мнению эксперта, президент Белоруссии повышает ставкинакануне встречи с Владимиром Путиным. 8 декабря главы государств должныподписать соглашение о дальнейшей интеграции двух стран.Минск не согласится на компромиссы с Москвой, если они угрожаютнезависимости республики, заверил Лукашенко. Договор о Союзном государстве 1999года угрожает суверенитету республики, однако белорусский лидер его подписал,заявил Карбалевич.Очередная истерика предназначена для Путина,белорусский лидер повышает ставки уверен эксперт. Политолог напомнил словапремьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, который заявил, что дорожные картыподписаны не будут, если принципиальные вопросы в отношениях двух стран небудут решены. Речь идет о скидках на энергоносители, доступа белорусскихтоваров на российские рынки и прочее."Это звучит как ультиматум Москве. Причем по мереприближения декабрьского саммита тон официального Минска становится всежестче", – оценил эксперт слова Лукашенко.Последнее время не проходит ни дня, чтобы белорусскийлидер не отпустил критических замечаний об отношениях с Москвой. За лояльностьМинска Москва должна платить, уверен . Но содержать режим"многовекторного" президента соседней республики в Кремле желающихвсе меньше.