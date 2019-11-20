Чем больше Александр Лукашенко рассуждает об отношениях с Россией, тем больше эксперты убеждаются: президенту Белоруссии от Москвы нужны только деньги. Скидки на энергоносители, кредиты и прочие бонусы – ради этого глава государства позволяет себе хамские выпады в адрес Кремля.
Чем больше Александр Лукашенко рассуждает об отношениях с Россией, тем больше эксперты убеждаются: президенту Белоруссии от Москвы нужны только деньги. Скидки на энергоносители, кредиты и прочие бонусы – ради этого глава государства позволяет себе хамские выпады в адрес Кремля.
В минувшие выходные Лукашенко посетил избирательный участок,
где со свойственной ему эмоциональностью порассуждал об отношениях с Россией.
Политолог "Радио Свобода" Валерий Карбалевич сделал выводы из
заявлений Батьки.
По мнению эксперта, президент Белоруссии повышает ставки
накануне встречи с Владимиром Путиным. 8 декабря главы государств должны
подписать соглашение о дальнейшей интеграции двух стран.
Минск не согласится на компромиссы с Москвой, если они угрожают
независимости республики, заверил Лукашенко. Договор о Союзном государстве 1999
года угрожает суверенитету республики, однако белорусский лидер его подписал,
заявил Карбалевич.
Очередная истерика предназначена для Путина,
белорусский лидер повышает ставки уверен эксперт. Политолог напомнил слова
премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, который заявил, что дорожные карты
подписаны не будут, если принципиальные вопросы в отношениях двух стран не
будут решены. Речь идет о скидках на энергоносители, доступа белорусских
товаров на российские рынки и прочее.
"Это звучит как ультиматум Москве. Причем по мере
приближения декабрьского саммита тон официального Минска становится все
жестче", – оценил эксперт слова Лукашенко.
Последнее время не проходит ни дня, чтобы белорусский
лидер не отпустил критических замечаний об отношениях с Москвой. За лояльность
Минска Москва должна платить, уверен . Но содержать режим
"многовекторного" президента соседней республики в Кремле желающих
все меньше.