Праздник к нам приходит!

Прошлогодние новогодние гирлянды и ярмарочные домики-шале чуть не стали поводом для полумиллионного штрафа по иску Минкульта. Обошлось.Праздник к нам приходит! Пусть сугробов и снегопадов в области нет, во всех городах региона уже сейчас готовятся украшать общественные пространства гирляндами и световыми инсталляциями, устанавливать ёлки и размещать другие праздничные «фишки», чтобы создать новогоднее настроение.Светящийся рояльСамым красивым ежегодно становится город Владимир. Не зря же он недавно становился Новогодней столицей всей страны!В этом году на «декорации» планируют потратить 2,5 млн рублей.Во Владимире уже по традиции украсят все значимые и любимые жителями региона общественные пространства и многолюдные места - улицу Большую Московскую, Молодёжный сквер на площади Фрунзе, площадь Победы, Андриановский сквер, Спасский холм, Красносельский пруд, пешеходную Георгиевскую улицу. Украсят и площади Ленина, Театральную и Садовую, Октябрьский проспект, Московское шоссе на въезде в город, перекрёстки улиц Мира и Горького, а также Горького и Строителей, улицу Добросельскую и Суздальский проспект.Их украсят гирляндами, которые развесят на уличных светильниках. На живых деревьях появятся светящиеся снежинки, шарики, колокольчики, звёзды и светодиодные нити.Украсят к Новому году и отремонтированный сквер на улице Чайковского. Там, помимо традиционных гирлянд, появится новый арт-объект в виде светящегося светодиодными огнями двухметрового рояля.Ярмарке быть!Украсят и самый центр города - Пушкинский бульвар, парк «Липки» и площадь Победы. На них вновь разместят полюбившуюся многим «Рождественскую ярмарку».На бульваре Пушкина, когда наступят стабильные минусовые температуры, зальют каток на свежем воздухе, над аллеями парка развесят светодиодные гирлянды. У памятника Андрею Рублёву установят световую конструкцию в виде арки.В парке «Липки», как и прежде, установят светящуюся инсталляцию-надпись «Рождественская ярмарка», на месте фонтана установят стилизованную новогоднюю ель с гирляндами. Вокруг ёлки возведут 50 домиков шале, украшенных в новогоднем стиле, в которых будут торговать снедью и сувенирами.Вернутся в этом году и Дом Деда Мороза, Чайный домик и Новогодний детский клуб.Правда, где конкретно разместят все эти объекты, до конца не ясно. Об этом рассказали в мэрии. Всё потому, что только-только завершилось судебное разбирательство по поводу новогодних объектов в охранной зоне Успенского и Дмитриевского соборов. Министерство культуры предъявило претензии мэрии через суд по поводу установки ярмарочных киосков, павильонов, надписи «Ярмарка», инсталляции «Я (сердечко) Владимир» и бревенчатого сруба «Дома Деда Мороза». Первоначально Фрунзенский районный суд решил оштрафовать благоустройщиков на полмиллиона рублей. Однако Владимирский областной суд, рассмотрев жалобу МКУ «Благоустройство» на штраф, признал нарушения, допущенные муниципальной компанией, незначительными и отменила штраф.