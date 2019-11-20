Фракции Единая Россия в региональном парламенте и Совете народных депутатов города Владимира направили обращение главе региона.

Фракции "Единая Россия" в региональном парламенте и Совете народных депутатов города Владимира направили обращение главе региона. Причиной стали многочисленный жалобы владимирцев на новую схему организации движения на Пекинке в черте города.Telegram-канал Законник опубликовал полный текст обращения."Депутатам партии «Единая Россия» поступают многочисленные обращения жителей, предприятий и организаций в связи с радикальным изменением схемы дорожного движения на автомобильной дороге М-7 «Волга», проходящей через город Владимир.В рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Иваново на участке км 10+425 - км 21+000 (км 179+849 - км 190+145)» произведен демонтаж светофорного объекта на перекрестке ул. Белякова - М-7 «Волга», что привело к возникновению заторовых ситуаций на прилегающих участках улично-дорожной сети и вызвало крайне негативную реакцию жителей.Из направленного в адрес начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области Новикова А.М. письма ООО «ДСУ-1» от 10.10.2019 также следует, что дополнительно будут ликвидированы левые повороты на ул. Безыменского, ТЦ «Самохвал», ул. Гастелло, ул. Белоконской. При этом ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород не сочло необходимым обсудить изменения в существующую схему организации дорожного движения на участке капитального ремонта для принятия согласованного решения.Автодорога М-7 «Волга» проходит через город Владимир. На сегодня за «пекинкой» постоянно проживают более 34 тыс. человек. В весенне-летний сезон к ним добавляется порядка 13,4 тыс. жителей, занимающихся садоводчеством в расположенных вдоль автодороги СНТ. Также в данном районе расположены промышленные зоны, на которых ежедневно работают более 7 тыс. человек, осуществляется транспортировка сырья и готовой продукции.Проводимый капитальный ремонт, а фактически - реконструкция трассы М-7 «Волга» в черте города Владимира обернется уничтожением сложившейся транспортной инфраструктуры и социальных связей, ухудшением доступности социальных и производственных объектов для десятков тысяч жителей города, в том числе из-за нарушения существующих маршрутов общественного транспорта.Кроме того, увеличится время прибытия машин «скорой помощи», пожарных расчетов и других экстренных служб в микрорайоны, отрезанные федеральной трассой от основной части города Владимира, что ставит под угрозу жизни горожан.Предлагаемая ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород реконструкция автодороги приведет к транспортному коллапсу в городе Владимире, что может привести к резкому обострению социально-политической ситуации и нарушению общественной стабильности.Депутаты партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании и городском Совете считают недопустимыми действия по изменению существующей схемы организации дорожного движения на участке капитального ремонта в черте города Владимира. Изменения должны быть внесены после проведения публичных слушаний с участием жителей и специалистов в сфере организации дорожного движения, с учетом особенностей транспортной инфраструктуры города Владимира.Ждем Вашего участия в разрешении данной проблемы как высшего должностного лица Владимирской области. Одновременно предлагаем Вам подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Вами одобрены изменения в схему организации движения на автодороге М-7 «Волга» в городе Владимире".Под обращением подписи поставили Вячеслав Картухин - руководитель фракции «Единая Россия» в ЗС и Лариса Пышонина руководитель фракции в Совете народных депутатов Владимира.