У депутатов Законодательного собрания много вопросов к департаменту здравоохранения.

У депутатов Законодательного собрания много вопросов к департаменту здравоохранения. И если народные избранники не получат вразумительных ответов в ближайшее время, последует обращение в прокуратуру, заявил зампредседателя облпарламента Роман Кавинов на первом заседании рабочей группы по ситуации на Владимирской станции скорой. В ее состав вошли представители всех фракций, администрации области, сотрудники «скорой помощи». Эта встреча стала реакцией депутатов на обращение, которое медики на прошлой неделе направили в адрес ЗС.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области: «Для жителей города Владимира, для нас, для депутатов, функционирование столь важного учреждения, как станция скорой помощи – это архиважнейшее. Скорая должна приезжать. Это наш долг как властей и это ваша профессия, ваше призвание. Вы, наверное, я думаю, не по принуждению все, а по зову сердца туда пошли. Вопросов много, проблем много и наша задача - с проблемами разобраться».Главная проблема, которая волнует медиков, недоукомплектованность штата. Вместо 35 бригад в смену, которые полагаются на 350-тысячный Владимир, дежурят всего 12. Причем чаще всего на выезд едет один фельдшер, а не два. И если пострадавшему нужна транспортировка, он оказывается бессилен. Кроме этого, на весь город работает всего одна реанимационная и одна психиатрическая бригада.Кроме того, за бригадами не закреплены машины, а положенных 15 минут на передачу техники и лекарств фельдшерам не дают. В результате им буквально на ходу приходится проверять, есть ли в чемодане жизненно необходимые препараты. При этом в сентябре коллектив получил сниженные надбавки за интенсивность и качество, а в прошлом месяце работники и вовсе не дождались стимулирующих выплат.Станислав Ашаев, врач анестезиолог-реаниматолог: «Надеемся, что все будет решено положительно, хорошо, что качество поднимется, что не будут нас держать в темной комнате и железный занавес все-таки откроется, и мы будем с нашей администрацией, а администрация не будет закрываться от выездного персонала».Никита Тарбеев