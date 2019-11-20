Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблоге в ЖЖ раскритиковала супругу известного гонщика, Коринне. Она уверена: немка боится того, что идущий на поправку Михаэль Шумахер ее бросит.

Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблогев ЖЖ раскритиковала супругу известного гонщика, Коринне. Она уверена: немкабоится того, что идущий на поправку Михаэль Шумахер ее бросит.Светский обозревательконстатировала, что о состоянии прославленного спортсмена нет никакихдостоверных данных – одни слухи. Она напомнила, как об этом высказалась супругаМихаэля Шумахера."Сейчас он в надежныхруках, и мы делаем все возможное, чтобы помочь ему. Можете быть уверены в этом",– процитировала Коринну блогер. Миро не верит словам женщины. По ее мнению,немка, пользуясь физической немощьюгонщика, "просто держит его взаперти".Она задается вопросом: зачем жене МихаэляШумахера это нужно? Ведь она могла бы вывозить гулять гонщика в коляске, чтобытот дышал свежим воздухом и любовался природой. "Однако вопреки здравомусмыслу фрау Шумахер никуда не выпускает физически недееспособного мужа. Держит"надежными руками" за яйца", – жестко прошлась по Коринне блогер.Жена боится, что тотее бросит или начнет изменять, считает Миро. "Мужчины послетрагических событий в жизни, будь то авария или болезнь, например, очень часто,очухавшись, хотят изведать все радости жизни. Ну, может быть, отодратьмолоденькую медсестричку, врача или отчебучить что-нибудь этом роде", -высказала предположения обозреватель.Миро считает очевидным, чтоограничившая от друзей, коллег и фанатов жена перекрыла емукислород, поскольку тот может уйти от нее, потребовавназад свои деньги. Ведь сейчас полный контроль над финансами у Коринны.