Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблоге
в ЖЖ раскритиковала супругу известного гонщика, Коринне. Она уверена: немка
боится того, что идущий на поправку Михаэль Шумахер ее бросит.
Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблоге
в ЖЖ раскритиковала супругу известного гонщика, Коринне. Она уверена: немка
боится того, что идущий на поправку Михаэль Шумахер ее бросит.
Светский обозреватель
констатировала, что о состоянии прославленного спортсмена нет никаких
достоверных данных – одни слухи. Она напомнила, как об этом высказалась супруга
Михаэля Шумахера.
"Сейчас он в надежных
руках, и мы делаем все возможное, чтобы помочь ему. Можете быть уверены в этом",
– процитировала Коринну блогер. Миро не верит словам женщины. По ее мнению,
немка, пользуясь физической немощью
гонщика, "просто держит его взаперти".
Она задается вопросом: зачем жене Михаэля
Шумахера это нужно? Ведь она могла бы вывозить гулять гонщика в коляске, чтобы
тот дышал свежим воздухом и любовался природой. "Однако вопреки здравому
смыслу фрау Шумахер никуда не выпускает физически недееспособного мужа. Держит
"надежными руками" за яйца", – жестко прошлась по Коринне блогер.
Жена боится, что тот
ее бросит или начнет изменять, считает Миро. "Мужчины после
трагических событий в жизни, будь то авария или болезнь, например, очень часто,
очухавшись, хотят изведать все радости жизни. Ну, может быть, отодрать
молоденькую медсестричку, врача или отчебучить что-нибудь этом роде", -
высказала предположения обозреватель.
Миро считает очевидным, что
ограничившая от друзей, коллег и фанатов жена перекрыла ему
кислород, поскольку тот может уйти от нее, потребовав
назад свои деньги. Ведь сейчас полный контроль над финансами у Коринны.