Оппоненты предыдущего украинского лидера внимательно изучали все свежие фото и видео с Петром Порошенко, чтобы разглядеть на них признаки помятости и, возможно, последствий алкогольного опьянения политика. Однако теперь повод для зубоскальства стал давать и действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Оппоненты предыдущего украинского лидера внимательно изучали все свежие фото и видео с Петром Порошенко, чтобы разглядеть на них признаки помятости и, возможно, последствий алкогольного опьянения политика. Однако теперь повод для зубоскальства стал давать и действующий президент Украины Владимир Зеленский.Владимир Зеленский явился на встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем с бросающейся в глаза щетиной на лице. В Сети опубликовано видео, на котором политик оправдывается за свой внешний вид во время пресс-конференции."Я хочу извиниться, что небритый. Это не просто так", – цитирует президента Украины. "У нас есть такое украинское слово – "забобоны". Чисто украинское слово, очень классное слово, я очень люблю", – добавил он. Это таинственное украинское слово, как оказалось, переводится как "предрассудки"."Такой есть "забобон". Знаете, сейчас я жду корабли – корабли вернутся, тогда побреюсь", – наконец добрался до объяснения своей небритости Владимир Зеленский.Такое объяснение показалось слишком натянутым и нелепым для многих экспертов и журналистов. "Детский сад", – на своей странице в "Телеграм" оценил поведение украинского лидера ведущий Владимир Соловьев. "То браслетики, то щетина. Когда Зеленский уже поймёт, что президентство это не роль, а служение", – добавил он.Материал дополняется.