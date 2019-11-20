Ученые из Британии обнаружили интересную особенность домашних супов. Выяснилось, что первые блюда, которые готовят в разных странах мира могут защитить от малярии. Как передает , были ..

Ученые из Британии обнаружили интересную особенность домашних супов. Выяснилось, что первые блюда, которые готовят в разных странах мира могут защитить от малярии.Как передает , были исследованы супы разных этнических групп стран Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Особенно эксперты отметили пользу мясных и овощных бульонов.Ученые попросили учащихся одной из школ Лондона принести супы, которые в семье готовят для снятия лихорадки.Дети принесли 56 образцов домашних бульонов, которые в их семьях готовят для больных домочадцев. Сотрудники Имперского колледжа Лондона и Детской больницы Грейт Ормонд Стрит их проанализировали, отмечает.Эксперимент показал, что пять блюд на 50% остановили развитие малярии в организме, а еще четыре – более чем на 50%. Ученые продолжат изучать данный феномен. Они хотят конкретизировать защищающее от заболевания вещество, добавляется в .