Бывшему президенту Украины Петру Порошенко нужно перестать рассчитывать на покровительство Запада. Если за политика возьмутся всерьез, США и ЕС ему не помогут.
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко нужно перестать рассчитывать на покровительство Запада. Если за политика возьмутся всерьез, США и ЕС ему не помогут.
Реакция Запада будет такой же, как на дело Юлии Тимошенко.
Бывший премьер-министр в 2011 году была признана виновной в махинациях по
газовым соглашениям и отправилась отбывать срок в исправительную колонию в
Харькове.
В США и Евросоюзе резко раскритиковали приговор Тимошенко.
Тамошние политики и правозащитные организации назвали ее преследование
политическим и потребовали отпустить на свободу. Но отношения с официальным
Киевом никто не разорвал.
Петр Порошенко может повторить судьбу "оранжевой
принцессы", считает политолог Александр Рар. Конечно, если бывшего главу
государства упрячут за рещетку, то на Западе выскажутся в его поддержку.
"Будут поддакивать прессе и говорить: демократических
политиков сажать нельзя", – пояснил эксперт в беседе с порталом
"Украина.ру".
Но прекращать дела с Украиной ни США, ни Европа не будут. На
публике западные политики будут давить на представителей Киева, но в то же
время будут подчеркивать, что уголовное преследование Порошенко – внутреннее
дело страны, полагает Рар.
фигурирует в 13 уголовных делах. В настоящее
время ведется досудебное расследование. Бывший глава государства пока проходит
в качестве свидетеля.
На всякий случай он пытается обезопасить свои активы. В
начале ноября журналисты узнали, что переписывает структуры
корпорации "Рошен" на старшего сына Алексея. Экс-президент ожидает
возможного ареста принадлежащих ему компаний, сказал юрист Андрей Портнов в
эфире телеканала "112 Украина".