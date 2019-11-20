Бывшему президенту Украины Петру Порошенко нужно перестать рассчитывать на покровительство Запада. Если за политика возьмутся всерьез, США и ЕС ему не помогут.

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко нужно перестать рассчитывать на покровительство Запада. Если за политика возьмутся всерьез, США и ЕС ему не помогут.Реакция Запада будет такой же, как на дело Юлии Тимошенко.Бывший премьер-министр в 2011 году была признана виновной в махинациях погазовым соглашениям и отправилась отбывать срок в исправительную колонию вХарькове.В США и Евросоюзе резко раскритиковали приговор Тимошенко.Тамошние политики и правозащитные организации назвали ее преследованиеполитическим и потребовали отпустить на свободу. Но отношения с официальнымКиевом никто не разорвал.Петр Порошенко может повторить судьбу "оранжевойпринцессы", считает политолог Александр Рар. Конечно, если бывшего главугосударства упрячут за рещетку, то на Западе выскажутся в его поддержку."Будут поддакивать прессе и говорить: демократическихполитиков сажать нельзя", – пояснил эксперт в беседе с порталом"Украина.ру".Но прекращать дела с Украиной ни США, ни Европа не будут. Напублике западные политики будут давить на представителей Киева, но в то жевремя будут подчеркивать, что уголовное преследование Порошенко – внутреннеедело страны, полагает Рар.фигурирует в 13 уголовных делах. В настоящеевремя ведется досудебное расследование. Бывший глава государства пока проходитв качестве свидетеля.На всякий случай он пытается обезопасить свои активы. Вначале ноября журналисты узнали, что переписывает структурыкорпорации "Рошен" на старшего сына Алексея. Экс-президент ожидаетвозможного ареста принадлежащих ему компаний, сказал юрист Андрей Портнов вэфире телеканала "112 Украина".