Многовекторного президента Белоруссии Александра Лукашенко призвали определиться. Терпение Кремля на исходе, выходки Батьки российское руководство терпеть не намерено. Эксперты резко высказались о поведении белорусского лидера.

"Многовекторного" президента Белоруссии Александра Лукашенко призвали определиться. Терпение Кремля на исходе, выходки Батьки российское руководство терпеть не намерено. Эксперты резко высказались о поведении белорусского лидера.На днях президент братской республики разразился новыми обвинениями в адрес России. Дескать, Москва то и дело диктует Минску условия, а делать скидки на энергоносители и открывать рынок для белорусских товаров не спешит. "Извините, нахрена нужен кому такой союз?!" – не сдержался Лукашенко.Белорусский лидер может сознательно испытывать терпение руководства России, полагает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Так президент пытается затормозить или повернуть вспять интеграционный процесс, считает эксперт.По его мнению, Лукашенко начинает заигрываться. Белорусский лидер делает странные заявления о Великой Отечественной войне, иногда оскорбляет российскую сторону, сказал Жарихин в интервью "Московскому комсомольцу"."Наш ближайший союзник не признает территориальную целостность нашей страны – не признают Крым частью России", – недоумевает эксперт.Однажды обмолвился, что если Россия и Белоруссия строят Союзное государство, то цена на газ для республики должна быть аналогичной Смоленской области. В таком случае уровень самостоятельности у Минска должен быть таким же, как у Смоленска, подчеркнул Жарихин. Но белорусский лидер, как гласит известная поговорка, хочет и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.Лукашенко: Конечно, мы с Россией воевать не будем, как США с Китаем, но это неправильно. Когда ты вступаешь в объединение, ты рассчитываешь, что будет лучше. А нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно что-то теряем. Мы ничего не просим, мы требуем - равных условий— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)В свою очередь председатель Верховного совета Белоруссии 12-го созыва Мечислав Гриб напомнил, что Лукашенко 20 лет назад был инициатором создания Союзного государства. Москва в этом проекте ничего не теряет и легко может взять на себя содержание соседней республики, экономика которой – около 3% от российской, заявил Гриб. себя загнал в ловушку, сам не может вылезти, сказал политик в беседе с порталом "Белорусский партизан".