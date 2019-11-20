Уголовное дело заведено после стычки руферов с охранниками комплекса Москва-Сити. Накануне два десятка молодых экстремалов решили устроить фотосессию в башне Империя. Попытки вскрыть дверь на крышу высотки пресекла охрана.

Уголовное дело заведено после стычки руферов с охранниками комплекса "Москва-Сити". Накануне два десятка молодых экстремалов решили устроить фотосессию в башне "Империя". Попытки вскрыть дверь на крышу высотки пресекла охрана. Встретив жесткий отпор, руферы стали разбегаться. Уже на улице один из нарушителей распылил охраннику в лицо перцовый баллончик, не забывая снимать происходящее на мобильный телефон. Пострадавший сотрудник ЧОПа попал в больницу с химическим ожогом глаз."Действия руферов незаконны, часто носят опасный характер и угрожают жизни не только самых активистов, которые стремятся установить очередной личный рекорд, но и могут причинить вред здоровью тем, кто находится на территории высотных зданий. Охрана "Москва-Сити" была готова к подобной экстренной ситуации. Благодаря слаженной работе службы безопасности удалось избежать несанкционированного проникновения и трагических последствий", — сообщила Виктория Ильина, PR-менеджер управляющей компании.Шесть руферов задержала полиция. Им предъявлено обвинение по статье "Хулиганство".