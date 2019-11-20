Мать Прохора Шаляпина Елена Ивановна поведала об отношениях сына. Женщина решилась на откровенный разговор с журналистами.

Мать Прохора Шаляпина Елена Ивановна поведала об отношениях сына. Женщина решилась на откровенный разговор с журналистами.Мама знаменитого певца посетовала, что ее сын открытый и доверчивый человек. Елена подчеркнула, что Прохор безумно хочет детей, и поэтому его легко обмануть. Ранее Татьяна Гудзева утверждала, что у нее от артиста есть маленький сын. Теперь женщина пытается вернуть Шаляпина и даже предоставила результаты ДНК-тестов, однако мама Прохора отказывается признавать отцовство сына."Да не верю я ей!Прохор просто слишком добрый и доверчивый, вот она и пытается из неговеревки вить. А Виталина – хорошая, мне нравится, мы общаемся вот ужеполтора года, даже ездили в Сочи вместе отдыхать, в гостях она у нас ужедважды была", – рассказала Елена Ивановна в интервью корреспондентам издания .Женщина подчеркнула, что Виталина Цымбалюк-Романовская ей сразу очень понравилась и оставила от общения с собой самые приятные впечатления. Конечно, мама Шаляпина не уверена, что в отношениях с сыном пианистка ведет себя так же естественно, однако Елена Ивановна из всех претенденток на сердце Прохора одобряет только Виталину."Очень приятная женщина: спокойная, выдержанная, на мой взгляд. А там – яне знаю, как она себя ведет с ним. С мамами-то они все хорошие, хоть явам скажу, что мне ни Татьяна, ни Калашникова сразу не понравились.Какое-то прямо отторжение пошло. А Виталина понравилась сразу же.Возможно, потому, что она, как и я – Стрельцы по горскопу. Общий язык мынашли с первого дня", – подчеркнула женщина.28 Окт 2019 в 10:44 PDTО предполагаемом расставании Шаляпина с Цымбалюк мать знаменитого певца отзывается с неодобрением. По ее словам, в первую очередь нужно выяснить все обстоятельства дела, а уже потом принимать какие-то решения."Конечно, Татьяна серьезно подпортила все. Переругались они, конечно…Звонит, говорит, мол, опять мне Виталина все это припоминает. Ну, нерешаются так дела, я думаю. Нужно сначала выяснить все, а не рубить сплеча. А так они друг другу нервы треплют и все", – подытожила Елена Ивановна.