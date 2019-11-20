В Судьбе человека - легендарная фигуристка Наталья Бестемьянова, которая свое олимпийское золото завоевала в 1988 году в паре с Андреем Букиным. Они столь страстно демонстрировали эмоции на льду, что поклонники за глаза их поженили, хотя сама Наталья была влюблена в женатого Игоря Бобрина.

В "Судьбе человека" фигуристка Наталья Бестемьянова – победитель множества состязаний СССР разных лет, пятикратная чемпионка Европы и четырехкратная – мира, которая свое олимпийское золото завоевала в 1988 году в паре с Андреем Букиным.Они столь страстно демонстрировали эмоции и чувственность на льду, что поклонники за глаза их "поженили".На самом деле Букин был женат на подруге Бестемьяновой – фигуристке Ольге Абанкиной, а Наталья была влюблена в фигуриста Игоря Бобрина.Он тоже был женат, в семье подрастал сын. Когда впервые вместе с Татьяной Тарасовой она увидела выступление Бобрина, Тарасова предупредила свою подопечную: "Смотри не влюбись!"Однако было уже поздно: чувство захватило фигуристку с первого взгляда.Когда Бестемьянова и Бобрин начали встречаться, Игорь еще был женат. Но Наталью это не останавливало, а в 1983 году, когда фигуриста не пустили на чемпионат Европы, он все-таки ушел из семьи, и они с Натальей поженились.Поначалу, правда, было непросто: пара часто ссорилась, ведь у Бестемьяновой в те годы карьера шла в гору, а у Бобрина – наоборот. Но вскоре в семье воцарился мир.Вместе они уже 36 лет. Супруги создали Театр ледовых миниатюр, в котором до сих пор ставят спектакли и номера с участием талантливых фигуристов.Какие отношения у Бестемьяновой с Татьяной Тарасовой? Действительно ли она ушла из одиночного катания из-за Елены Водорезовой? Жалеет ли, что у них с Бобриным нет детей? Какое несчастье в детстве привело ее в фигурное катание? Что чувствовала Наталья по отношению к первой жене Игоря, когда он еще был женат?Гостья программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – легендарная фигуристка Наталья Бестемьянова.