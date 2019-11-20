Темпы роста экономики, ставки по кредитам, развитие системы безналичных платежей – эти и многие другие темы были в центре внимания в ходе выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Руководитель ЦБ рассказала депутатам об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.

Темпы роста экономики, ставки по кредитам, развитие системы безналичных платежей – эти и многие другие темы были в центре внимания в ходе выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Руководитель ЦБ рассказала депутатам об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.Экономический рост в 2019 году не до конца оправдаложидания, но в целом экономика ускоряется. По словам Набиуллиной, в третьемквартале она выросла на 1,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.Расти экономике позволяет финансовая и цифроваястабильность, которую обеспечивает Центробанк, отметила глава ЦБ. Работать втаких условиях бизнес может спокойно: компании получают возможность заниматьсядолгосрочным планированием и смотреть на несколько лет вперед.Непосредственное влияние на развитие бизнеса оказываетинфляция. Переживать предпринимателям здесь тоже не о чем: в этом году инфляцияне выйдет за пределы 3,7%, подчеркнула Набиуллина. Задача Центробанка -удержать темпы роста цен в районе 4%."Наш прогноз на следующие три года показывает, что инфляциябудет находиться на цели на всем прогнозном периоде, а темпы роста экономикибудут постепенно увеличиваться", – сказала руководитель ЦБ.Что касается ставок по кредитам, то сейчас они ниже, чем в2013 году. Тогда ключевая ставка ЦБ была меньше 6%, напомнила Набиуллина. Онакритически высказалась о предложениях сделать ставки отрицательными. Причины,мешающие инвестициям, от этого не исчезнут, уверена она.Центробанк продолжит уделять большое внимание развитиюсистемы безналичных платежей. Они все более востребованы населением, поэтому переводы как между физлицами, так и дляоплаты товаров и услуг должны быть безопасными, подчеркнула Набиуллина.Затронула глава ЦБ и тему дедолларизации. Она напомнила, чтов 2015 году доля валютных кредитов составляла 40%, а сейчас снизилась до 24,5%.Валютные обязательства могут существенно повлиять на экономику страны, поэтомуБанк России проводит политику по уменьшению зависимости от доллара, отметилаНабиуллина. "По нашей оценке, мы находимся в лучшей, чем когда‑либо форме с точки зрения ценовойи финансовой стабильности", – добавила она.ЦБ многое сделал для укрепления отечественной банковскойсистемы, прокомментировал выступление Эльвиры Набиуллиной спикер ГосдумыВячеслав Володин. Вместе с тем он указал на ряд проблем в страховом секторе.Бизнес в этой сфере должен стать более ответственным, уверен парламентарий. Онпредложил главу Центробанка вместе выработать предложения, которые могут лечь воснову будущих законопроектов."Надо объединить усилия и сделать все, чтобы были защищеныправа граждан, а недобросовестные страховщики больше не работали", – подчеркнулВолодин.Напомним, накануне Дума во втором чтении проектбюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов. Особое вниманиепарламентарии уделили вопросам эффективности освоения бюджетного рубля,сокращения разрыва в финансовой обеспеченности регионов, развития села исоздания условий для инвесторов.