Результатами своего исследования поделились американские ученые из Университета Северной Каролины на сайте MedicalXpress. Они выяснили, что инфекции, вирусы и бактерии могут провоцировать ..

Результатами своего исследования поделились американские ученые из Университета Северной Каролины на сайте MedicalXpress. Они выяснили, что инфекции, вирусы и бактерии могут провоцировать онкологические заболевания в 20% случаев.По данным , рак развивается за счет взаимодействия бактерий и гликопротеина MUC1. Это белок, который покрывает поверхность эпителиальных клеток в органах и защищает их от бактерий и ферментов.По мнению специалистов, белок может запустить патогенные процессы в клетках из-за хронических заболеваний.Однако сложные белки далеко не всегда дают смертельно опасный эффект. В некоторых случаях гликопротеины MUC продолжают выполнять свои защитные функции, передает