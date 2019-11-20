Результатами своего исследования поделились американские ученые из университета Северной Каролины на сайте MedicalXpress. Ученые выяснили, что инфекции, вирусы и бактерии могут провоцировать ..

Результатами своего исследования поделились американские ученые из университета Северной Каролины на сайте MedicalXpress. Ученые выяснили, что инфекции, вирусы и бактерии могут провоцировать онкологические заболевания в 20% случаев.По данным ,рак развивается за счет взаимодействия бактерий и гликопротеина MUC1. Это белок, который покрывает поверхность эпителиальных клеток в органах и защищает их от бактерий и ферментов.По мнению специалистов, белок может запустить патогенные процессы в клетках из-за хронических заболеваний.Однако, сложные белки далеко не всегда дают такой смертельно опасный эффект. В некоторых случаях гликопротеины MUC продолжают выполнять свои защитные функции, передает