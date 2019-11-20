Заключительный выездной матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, который состоится в Серравалле, российские футболисты проведут в красной форме. Она является домашней для сборной России.

Заключительный выездной матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, который состоится в Серравалле, российские футболисты проведут в красной форме. Она является домашней для сборной России.Как сообщает официальный Twitter национальной команды, для российского вратаря приготовлен черный комплект. Состав сборной России на игру с Сан-Марино станет известен позднее.Напомним, что гостевая встреча россиян с футболистами Сан-Марино пройдет 19 ноября. Она начнется в 22:45 по московскому времени.