Переправа через Керченский пролив – надежное и долговечное сооружение. Но отсутствие
системы оперативного контроля за сейсмической обстановкой может стать ахиллесовой пятой грандиозной конструкции. Об угрозах для переправы рассказал известный ученый Юрий Вольфман.
Переправа через Керченский пролив – надежное и долговечное сооружение. Но отсутствие
системы оперативного контроля за сейсмической обстановкой может стать ахиллесовой пятой грандиозной конструкции. Об угрозах для переправы рассказал известный ученый Юрий Вольфман.
Система оперативного контроля за сейсмической обстановкой в
районе Крымского моста отсутствует, недоумевает Вольфман. "Мы не можем
этого добиться никак, хотя эта система не очень дорогая и она могла бы
несколькими сейсмометрами решить вопросы сейсмичности, грязевого вулканизма и
так далее", – сказал ученый в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
За движениями земной коры на полуострове следят семь
сейсмических станций. Но отрасль все равно нуждается в целевом финансировании,
уверен исследователь.
В свою очередь в инфоцентре "Крымский мост"
отметили, что при возведении переправы строители учли сейсмические особенности
района Керченского пролива. Проектировщики разработали для трассы комплексную
антисейсмическую защиту, отметили в пресс-службе.
открылся для автомобильного движения в мае
прошлого года. А скоро над водами Керченского пролива промчатся первые поезда.
Железнодорожное сообщение между полуостровом и материком стартует 23 декабря.
Первый состав отправится с Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Спустя 44
часа пассажиры прибудут на конечный пункт маршрута – Севастополь.
Другой состав свяжет Москву и Симферополь. Стоимость мест на
поезда через начинается от нескольких тысяч рублей. Планируется,
что в будущем поезда свяжут полуостров с Казанью, Самарой, Екатеринбургом,
Новосибирском и другими городами.