Переправа через Керченский пролив – надежное и долговечное сооружение. Но отсутствие системы оперативного контроля за сейсмической обстановкой может стать ахиллесовой пятой грандиозной конструкции. Об угрозах для переправы рассказал известный ученый Юрий Вольфман.

Переправа через Керченский пролив – надежное и долговечное сооружение. Но отсутствиесистемы оперативного контроля за сейсмической обстановкой может стать ахиллесовой пятой грандиозной конструкции. Об угрозах для переправы рассказал известный ученый Юрий Вольфман.Система оперативного контроля за сейсмической обстановкой врайоне Крымского моста отсутствует, недоумевает Вольфман. "Мы не можемэтого добиться никак, хотя эта система не очень дорогая и она могла бынесколькими сейсмометрами решить вопросы сейсмичности, грязевого вулканизма итак далее", – сказал ученый в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".За движениями земной коры на полуострове следят семьсейсмических станций. Но отрасль все равно нуждается в целевом финансировании,уверен исследователь.В свою очередь в инфоцентре "Крымский мост"отметили, что при возведении переправы строители учли сейсмические особенностирайона Керченского пролива. Проектировщики разработали для трассы комплекснуюантисейсмическую защиту, отметили в пресс-службе.открылся для автомобильного движения в маепрошлого года. А скоро над водами Керченского пролива промчатся первые поезда.Железнодорожное сообщение между полуостровом и материком стартует 23 декабря.Первый состав отправится с Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Спустя 44часа пассажиры прибудут на конечный пункт маршрута – Севастополь.Другой состав свяжет Москву и Симферополь. Стоимость мест напоезда через начинается от нескольких тысяч рублей. Планируется,что в будущем поезда свяжут полуостров с Казанью, Самарой, Екатеринбургом,Новосибирском и другими городами.