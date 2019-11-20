Блестящая премьера в Историческом музее - там открылась выставка Фаберже и придворные ювелиры. Это сотни шедевров эпохи Ренессанса, которые на весь мир прославили русских мастеров. Многие экспонаты публике покажут впервые.

Блестящая премьера в Историческом музее — там открылась выставка "Фаберже и придворные ювелиры". Это сотни шедевров эпохи Ренессанса, которые на весь мир прославили русских мастеров. Многие экспонаты публике покажут впервые.Обычно музейные работники так не поступают — не выставляют в одной экспозиции работы сразу нескольких ювелирных школ. Иконы, фигурки животных, портреты и даже артиллерийский снаряд, созданные руками придворных российских ювелиров. Триста предметов... Вся выставка — это сочетание несочетаемого. Вторая половина XIX - начало XX веков стали эпохой "ювелирного Ренессанса"."Вы здесь увидите буйство форм, начиная от интерьерных предметов, заканчивая бытовыми. Мы впервые так широко представляем эту уникальную коллекцию фирмы Карла Фаберже, которая хранится в нашем музее", — рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.Густав Фаберже — первый из знаменитой династии, он открыл мастерскую в России в 1842-м, но признание пришло к нему не сразу. Прошло почти сорок лет, пока его имя стало известным, но он пришел не на пустое место, не он был главным в ювелирном деле, но стал частью самобытной русской ювелирной школы.Ювелирных школ в России было две. Петербургская — квинтэссенция европейских традиций и национальной идеи, православие, самодержавие, народность. Московская — сложные технологии скани и эмали. Ювелиры работали в содружестве с именитыми художниками. Особое место в экспозиции занимает полковое серебро — реликвии боевых частей Российской армии. На выставке присутствует даже редкая икона Преображенского полка."Это подарочный складень, преподнесенный офицерами Преображенского полка Владимиру Васильевичу Пенскому в тот момент, когда он уходил на службу в Несвижский полк", — поделилась куратор выставки, научный сотрудник Государственного исторического музея Мария Ворожбитова.Есть на выставке и миниатюра с портретом Зинаиды Николаевны Юсуповой, которая была заказана ее супругом к серебряной свадьбе — работа фирмы "Фаберже", художник Зуев. Творениям знаменитого ювелира посвящена центральная часть экспозиции. Карл Фаберже считал: не важно, драгоценный камень или нет, главное — его живость, а ценность вещей определял тем, сколько в них вложено труда.