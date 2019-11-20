Мужчина собирал и переводил деньги террористам

В Москве суд признал выходца страны Центрально-Азиатского региона, задержанного ФСБ по Владимирской области, виновным в организации финансирования терроризма.По материалам уголовного дела, мужчина создавал электронные кошельки и передавал реквизиты сообщникам, которые распространяли их среди пользователей соцсетей, готовых поддержать деньгами идеологию радикального ислама. Уже после он переводил деньги на банковские карты международных террористов.Московский окружной военный суд приговорил сообщника террористов к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.