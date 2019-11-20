Неуважительное отношение к региональным символам будет караться штрафом до 10 тыс. рублей

Согласно Уставу, флаг, герб и гимн (пока не утвержденный) Владимирской области разрешены к использованию только в официальных случаях. На внеочередном заседании в ЗС области было предложено внести законопроект, который разрешает использовать региональные символы на торжественных мероприятиях граждан, общественных объединений и негосударственных учреждений.внести новую норму в закон об административных правонарушениях во Владимирской области. Любые действия, направленные на публичную демонстрацию неуважительного отношения к гербу и флагу, будут считаться надругательством. В случае принятия законов, такие нарушения будут караться штрафами на граждан (2-4 тыс. рублей), должностных лиц (3-7 тыс. рублей) или юридических лиц (5-10 тыс. рублей). Законопроекты рекомендованы к принятию в двух чтениях.