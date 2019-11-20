Наибольшее количество обращений было связано с регистрацией транспортных средств...

Получение государственных услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией города Москвы в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг - www.gosuslugi.ru набирает все большую популярность среди граждан.Общее количество обращений за 10 месяцев 2019 года составило более 1 миллиона 953 тысяч, при этом 73,17% составили обращения, поданные в электронном виде.Наибольшее количество обращений было связано с регистрацией транспортных средств. На их долю пришлось более 1 миллиона 150 тысяч обращений, на втором месте по популярности – услуги, связанные с получением водительских удостоверений около 800 тысяч обращений.Зарегистрированный пользователь Единого портала – www.gosuslugi.ru получает полный доступ к госуслугам ГИБДД и может осуществлять:- выбор места и время визита в ГИБДД по вопросам регистрации транспортного средства или получения водительского удостоверения;- оплату госпошлины со скидкой 30%;- получение своевременной информации о вынесенном постановлении о наложении административного штрафа за нарушение ПДД, что позволит реализовать право на возможность оплаты половины суммы штрафа в течение двадцати дней с момента его наложения.Возможность зарегистрироваться на Единый портал – www.gosuslugi.ru с подтверждением в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) теперь доступна в любом регистрационно-экзаменационном подразделении Госавтоинспекции г. Москвы.Функционал Единого портала госуслуг далеко не ограничивается перечисленными возможностями, а установив соответствующее приложение для мобильного телефона, все возможности портала будут у вас всегда под рукой.Для получение государственной услуги в электронном виде: «Регистрациия автомототранспортных средств и прицепов к ним», а также «Выдача (обмен) российского национального (международного) водительского удостоверения» в подразделения Госавтоинспекции г. Москвы необходимо перед заполнением формы заявления на Едином портале - www.gosuslugi.ru в разделе «Выберите тип получения услуги» выбирать – «Электронная услуга». Далее «Получить услугу», заполнить заявление, выбрать удобное для Вас подразделение, дату и время приема.Для получения российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного российского национального водительского удостоверения, а также для получения международного водительского удостоверения граждане могут обратиться непосредственно в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции, либо подать заявление в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).За истекший период 2019 года через филиалы ГБУ МФЦ г. Москвы оформлено 224246 национальных водительских удостоверений (общее число– 699759) и 17113 международных водительских удостоверений (общее число – 66748).В настоящее время государственные услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним предоставляются сотрудниками ГИБДД в двух «флагманских» МФЦ города Москвы (Пресненская набережная, дом 2; Новоясеневский проспект, дом 1).Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81