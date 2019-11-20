Четырех рабочих, проводивших строительные работы в котловане на кладбище в поселке Риж-Губа в Мурманской области, засыпало песком, один человек погиб.

Четырех рабочих, проводивших строительные работы в котловане на кладбище в поселке Риж-Губа в Мурманской области, засыпало песком, один человек погиб.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе МЧС России по региону.Отмечается, что ЧП произошло в результате обрушения стенок котлована. Двое рабочих выкарабкались сами, двух пострадавших раскапывали горноспасатели, при этом один из рабочих уже не подавал признаков жизни.