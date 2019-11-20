В Волгограде пять человек, в том числе двухлетний ребенок, пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия на проспекте Ленина в районе площади Возрождения.

В Волгограде пять человек, в том числе двухлетний ребенок, пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия на проспекте Ленина в районе площади Возрождения.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по региону.Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.В результате аварии пяти пострадавшим, в том числе девочке 2017 года понадобилась медицинская помощь. В момент ДТП ребенок находился в детском автомобильном кресле.