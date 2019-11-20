В Москве есть очень много отелей и гостиниц, что дает возможность гостям столицы с разными запросами найти для себя место проживания.

В Москве есть очень много отелей и гостиниц, что дает возможность гостям столицы с разными запросами найти для себя место проживания. Одна из них гостиница около ВДНХ, под названием «Звездная». Она построена в конце прошлого столетия. После проведенных реконструкционных работ в начале этого столетия гостиница преобразилась. Она стала соответствовать уровню современных комфортабельных отелей. «Звездная» отличается хорошим номерным фондом с высоким уровнем обслуживания.

Данная гостиница привлекает невысокими ценами на проживание, а также различными акциями и спецпредложениями. Благодаря им можно еще больше сэкономить на стоимости проживания. С интересными предложениями можно ознакомиться на сайте гостиницы. В гостинице есть несколько категорий номеров, что дает возможность выбора. Здесь есть стандартные номера, категории комфорт и люкс. Все номера отличаются комфортной и уютной обстановкой. В них есть стандартные наборы современной мебели, а также необходимое техническое оснащение с холодильниками, телевизорами, телефонами, кондиционерами. Все это дает возможность постояльцам чувствовать себя довольно комфортно. Кроме всего необходимого оснащения они обеспечиваются завтраками, которые входят в стоимость номеров.

Также постояльцам «Звездной» предоставляется возможность готовить пищу самостоятельно. Для этого следует снять номер с кухней в Москве. Такая возможность позволит значительно сэкономить средства на питании. Также наличие кухни необходимо тем, кто предпочитает пищу, приготовленную дома. Данный номер является двухместным. Он состоит из спальни и кухни. На кухне имеется все необходимое оснащение для приготовления пищи. В ванной есть стандартный набор гигиенических принадлежностей.

В гостинице «Звездной» предлагается очень много дополнительных услуг. Цены на них являются тоже достаточно приемлемыми. К услугам постояльцев салон красоты, прачечная самообслуживания, гладильная комната. Работает кафе с хорошей едой и напитками. Имеется бизнес-центр, где можно осуществлять различные оплаты. Это очень удобно, так как гости столицы могут совершать все жизненно необходимые дела, не покидая стен гостиницы. Также действуют конференц-залы и переговорная комната. Поэтому деловые люди могут организовывать совещании, конференции, встречи прямо в гостинице. Здесь можно арендовать офис.