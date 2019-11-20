Хоккеисты челябинского Трактора потерпели пятое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На этот раз они на своем льду уступили финскому Йокериту со счетом 2:5.

Хоккеисты челябинского "Трактора" потерпели пятое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На этот раз они на своем льду уступили финскому "Йокериту" со счетом 2:5.У гостей дубль оформил Вели-Матти Савинайнен. Также за "шутов" отличились Петри Контиола, Ахти Оксанен и Ессе Йоэнсуу. У хозяев льда шайбы забросили Ник Бэйлен и Томаш Гика."Йокерит" с 32 баллами идет седьмым в Западной конференции. "Трактор" же замыкает турнирную таблицу Востока, набрав 22 очка.