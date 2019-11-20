Певица Наталия Власова встретилась с корреспондентом Дни.ру. Исполнительница рассказала, как стала инициатором акции в поддержку коллеги по цеху Жанны Фриске в 2012 году. Артистка также согласилась, что сегодня такой же флешмоб можно сделать для актрисы Анастасии Заворотнюк.

Певица Наталия Власова встретиласьс корреспондентом "Дни.ру". Исполнительница рассказала, как стала инициаторомакции в поддержку коллеги по цеху Жанны Фриске в 2012 году. Артистка такжесогласилась, что сегодня такой же флешмоб можно сделать для актрисы Анастасии Заворотнюк.Власоване смогла остаться в стороне, когда узнала о диагнозе Жанны Фриске – неоперабельная опухоль мозга. Тогда Наталия написала песню "Жанна, живи, Жанна, танцуй!" и организовала всенародную акциюпод одноименным названием. Около месяца неравнодушные люди со всей Россииприсылали видеозаписи, на которых желали онкобольной вокалистке здоровья. Итогомстал ролик, объединивший видео всех участников акции. Этот клип Наталияотправила Жанне. После Фриске на официальной странице поблагодарила всех заподдержку."Это был всенародный марафон,в котором неравнодушные люди пели песню, которую я написала Жанне Фриске, когдаузнала о ее болезни. Это невозможно сделать специально или рассчитать – это либопришло, либо не пришло. Когда после трех дней дикой головной боли я написалапесню: "Жанна, живи! Жанна, танцуй!", у меня не оставалось выбора, кроме каквыплеснуть это все в Интернет и предложить людям спеть это вместе и отправить Жанночке,чтобы ей стало теплее, захотелось улыбнуться и понять сколько людей ее любят,ждут, и понять ради чего ей есть жить", – поведала Наталия Власова.Исполнительница не будет возражать,если песню, которая стала основой для всенародной акции в поддержку Жанны Фриске,используют, чтобы подбодрить актрису и ее семью. Напомним, понекоторым данным звезда сериала "Моя прекрасная няня" сейчас лечится от опухоли мозга."Те, кто хотят поддержать Настю,могут спеть эту песню заменив текст. Потому что мы посвятили этотпроект всем тем, кто столкнулся с этой болезнью. Имя "Жанна", по сути, – этообращение ко всем людям. Потому что каждый, когда наедине остается, ему хочетсяуслышать эти все слова. Главное, когда это от души произносят те, кто хочет помочь,отдать какую-то частицу себя, добра, силы. Поэтому, друзья, пересочиняйте всечто нужно", – сказала Наталия Власова в беседе с "Дни.ру".Напомним, 29 ноября певица отметит 20-летие творческой деятельности. В этот день вокалистка даст юбилейныйконцерт в Москве в Vegas City Hall.