В Ярославле выстроилась огромная очередь к наркологу в Ярославле. Предприимчивые люди просят от 1000 рублей за место поближе к началу. А у кого денег нет, вынуждены стоять по несколько часов, ..

В Ярославле выстроилась огромная очередь к наркологу в Ярославле. Предприимчивые люди просят от 1000 рублей за место поближе к началу. А у кого денег нет, вынуждены стоять по несколько часов, занимая очередь чуть ли не с четырех утраДело в том, что со дня на день взлетит ценник за медкомиссию для водительских прав. Более чем в десять раз. По данным телеграм-канала Mash, в некоторых регионах справка обойдется почти в девять тысяч рублей.