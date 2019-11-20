Фестиваль имени Баталова стартует сегодня вечером, в день рождения актера.

Личность вне времени. Во Владимире все готово к началу кинофестиваля «Журавли», посвященного памяти выдающегося актера - уроженца города Владимира - Алексея Баталова. Фестиваль имени Баталова стартует сегодня вечером, в день рождения актера. В программе - 38 кинолент. Они будут бесплатно демонстрироваться на самых разных площадках области. Председатель жюри - актер Всеволод Шиловский. Среди представленных картин «Со дна вершины», «Последнее испытание», новогодняя комедия «Мечтатели». Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, творческие встречи, конкурсы современного отечественного кино- полного и короткого метра, документального и кино для детей. Все картины представят известные актеры. Среди них Вера Алентова, Светлана Тома, Лев Прыгунов, Марат Башаров, Игорь Ясулович. Знаменитый мультипликатор Юрий Норштейн, близкий друг Алексея Баталова также принял участие в фестивале.Юрий Норштейн, мультипликатор, друг Алексея Баталова: «Дружба с ним, которую и дружбой назвать нельзя, потому что это было поверх дружбы, нам не нужно было о чем-то договариваться, мы с ходу могли включаться в любой разговор».