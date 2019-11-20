Супружеская пара в Наро-Фоминске после бракосочетания получила в подарок корм для домашних животных вместо праздничных букетов. Выяснилось, что молодожены сами попросили об этом своих ..

Супружеская пара в Наро-Фоминске после бракосочетания получила в подарок корм для домашних животных вместо праздничных букетов. Выяснилось, что молодожены сами попросили об этом своих друзей.Как передает , этот подарок сильно удивил сотрудников ЗАГСа. В молодые люди пояснили, что считают букеты пустой тратой денег, а вот корм может пригодится питомцам. Они отправили корм в местный приют для животных.