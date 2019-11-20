Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что изменения в корпоративном управлении компании Яндекс обсуждались, но не согласовывались с профильными подразделениями администрации президента РФ.

Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что изменения в корпоративном управлении компании "Яндекс" обсуждались, но не согласовывались с профильными подразделениями администрации президента РФ, передает "Интерфакс".Ранее источник, близкий к Кремлю, сообщил, что создание некоммерческого "Фонда общественных интересов", который войдет в структуру корпоративного управления "Яндекса", согласовывалось с администрацией президента."Конечно, такие решения не принимаются без согласования с руководством страны, администрацией президента", — отметил источник. По его словам, предложенная схема "во многом снимает опасения государства, связанные с информационной безопасностью".Позже на телефонной конференции с аналитиками и инвесторами сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож подтвердил, что компания обсуждала свои планы с представителями администрации президента. Детали переговорного процесса с властями он не раскрыл, отметив, что компания "считает, что данная схема получила широкую поддержку".Как сообщалось ранее, совет директоров "Яндекса" одобрил изменение в структуре корпоративного управления интернет-компании, согласно которому в ней появится некоммерческий "Фонд общественных интересов", говорится в сообщении компании.