Ужасы являются наиболее популярным киножанром среди российской аудитории в возрасте от 18 до 24 лет. Что касается самого узнаваемого персонажа в этой категории, им стал Фредди Крюгер. Такие данные исследования предоставлены Фондом кино и телеканала НСТ (Настоящее Страшное Телевидение).

Ужасы являются наиболее популярным киножанром среди российской аудитории в возрасте от 18 до 24 лет. Что касается самого узнаваемого персонажа в этой категории, им стал Фредди Крюгер. Такие данные исследования предоставлены Фондом кино и телеканала НСТ ("Настоящее Страшное Телевидение").За третий квартал 2019 года 27 процентов кинотеатральной аудитории в возрасте от 18 до 24 лет привлекали именно фильмы ужасов. Как рассказал заместитель генерального директора компании "Цифровое телевидение" Иван Кудрявцев, предпочтение такому киножанру отдается не только потому, что это "самый сильный аттракцион". Писатель Стивен Кинг отмечал терапевтический эффект хороров, поскольку они способны вытащить наружу глубинные страхи человека. То, что извлечено, является осознанным, а значит преодолимо. Этот эффект усиливает просмотр фильма в кинозале.Несмотря на то, что Фредди Крюгер появился на экранах впервые 35 лет назад, он по сей день остается самым узнаваемым в жанре ужасов. Злодей обогнал по популярности даже Пеннивайза из фильма "Оно". Кроме того, некоторые из опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет вовсе путали клоуна с Джокером.Таким образом, 95 процентов респондентов телеканала НСТ без труда узнали Фредди Крюгера. На втором месте расположился Пеннивайз с большим отставанием — 56 процентов. Тройку злодеев замыкает Ганнибал Лектер из "Молчания ягнят", "Ганнибала" с 50 процентами.Фонд кино еженедельно опрашивает от 1300 до 1500 зрителей на выходе из залов крупнейших по кассовым сборам городах страны. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург.Телеканал НСТ смотрят более 24,5 миллиона зрителей в год. Особенно фильмы ужасов привлекают женщин от 25 до 49 лет.