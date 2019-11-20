Журнал Forbes изучил,
кто больше всего из звезд зарабатывает на рекламе в российском Инстаграме.
Составлен первый рейтинг блогеров соцсети.
Журнал Forbes изучил,
кто больше всего из звезд зарабатывает на рекламе в российском "Инстаграме".
Составлен первый рейтинг блогеров соцсети.
Подобный список составляется изданием уже на протяжении 14 лет. При этом оценивается
как медийность, так и доходы представителей отечественного шоу-бизнеса.
Точный объем рынка
рекламы в российском "Инстаграме" точно не знает никто. Ведь большая часть
контрактов до сих пор проходит всерую. По оценкам маркетплейса блогеров
GetBlogger, по итогам 2018 года оборот рекламы в данной соцсети в России
составил десять миллиардов рублей, а по итогам 2019 года составит 12-15 миллиардов.
Лидером рейтинга среди звезд, больше всех зарабатывающих на рекламе в "Инстаграме",
стала Ксения Собчак. Телеведущая успешно монетизирует свой аккаунт, размещая множество
коммерческих постов. В ее микроблоге нередко можно увидеть отметки брендов
одежды Dior и Bosco, автомобильной марки Audi и водки Beluga.
На втором месте телеведущая Регина Тодоренко. Третью позицию заняла певица Ольга
Бузова, которая известна тем, что пытается найти себя во многих областях. За
это злопыхатели уже окрестили телезвезду выскочкой.
На четвертом месте
автомобильный блогер и журналист Алан Енилеев. Пятая строчка досталась певице
Полине Гагариной.
На шестом месте
исполнительница Елена Темникова. На седьмом – боец Хабиб Нурмагомедов.