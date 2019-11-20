Журнал Forbes изучил, кто больше всего из звезд зарабатывает на рекламе в российском Инстаграме. Составлен первый рейтинг блогеров соцсети.

Журнал Forbes изучил,кто больше всего из звезд зарабатывает на рекламе в российском "Инстаграме".Составлен первый рейтинг блогеров соцсети.Подобный список составляется изданием уже на протяжении 14 лет. При этом оцениваетсякак медийность, так и доходы представителей отечественного шоу-бизнеса.Точный объем рынкарекламы в российском "Инстаграме" точно не знает никто. Ведь большая частьконтрактов до сих пор проходит всерую. По оценкам маркетплейса блогеровGetBlogger, по итогам 2018 года оборот рекламы в данной соцсети в Россиисоставил десять миллиардов рублей, а по итогам 2019 года составит 12-15 миллиардов.Лидером рейтинга среди звезд, больше всех зарабатывающих на рекламе в "Инстаграме",стала Ксения Собчак. Телеведущая успешно монетизирует свой аккаунт, размещая множествокоммерческих постов. В ее микроблоге нередко можно увидеть отметки брендоводежды Dior и Bosco, автомобильной марки Audi и водки Beluga.На втором месте телеведущая Регина Тодоренко. Третью позицию заняла певица ОльгаБузова, которая известна тем, что пытается найти себя во многих областях. Заэто злопыхатели уже окрестили телезвезду выскочкой.На четвертом местеавтомобильный блогер и журналист Алан Енилеев. Пятая строчка досталась певицеПолине Гагариной.На шестом местеисполнительница Елена Темникова. На седьмом – боец Хабиб Нурмагомедов.