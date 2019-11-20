Курбан Бердыев может возобновить карьеру тренера в Сочи. Руководство новичков премьер-лиги рассматривает кандидатуру 67-летнего специалиста в качестве преемника Александра Точилина.

Курбан Бердыев может возобновить карьеру тренера в "Сочи". Руководство новичков премьер-лиги рассматривает кандидатуру 67-летнего специалиста в качестве преемника Александра Точилина."Сочи" завершил первый круг на последнем 16 месте, и руководство планирует заменить тренера Александра Точилина во время зимней паузы. После того, как тренер "Оренбурга" Владимир Федотов отказался возглавить сочинцев, южане обратились к Курбану Бердыеву, не занятого ни в одном из клубов.Курбан Бердыев дважды выигрывал с "Рубином" чемпионат страны. Также под его руководством "Ростов" достиг наилучшего результата в истории – занял второе место в сезоне 2015/16.