Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матчем в Нижнем Новгороде. Торпедо принимало минское Динамо и одержало победу 3:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матчем в Нижнем Новгороде. "Торпедо" принимало минское "Динамо" и одержало победу 3:2.Михаил Варнаков вывел автозаводцев вперед уже на третьей минуте матча. Этот гол оставался единственным до 39 минуте, пока минчанин Олег Евенко не восстановил равновесие. Главные события развернулись в третьем периоде. Тай Рэтти забросил вторую шайбу в ворота "Динамо", а Куинтон Хауден поразил пустые ворота. Но Тему Пулккинен все же сократил отставание – 3:2."Торпедо" выиграло третий матч подряд и с 36 очками занимает четвертое место в Западной конференции. У минского "Динамо" 23 очка и 11 позиция.