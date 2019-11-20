Громкий скандал вокруг всплывшей переписки бывшего мужа Лолиты Милявской продолжает набирать обороты. После жалобы ее пятого супруга тренера по игре в сквош Дмитрия Иванова на взлом электронной почты в дело вмешались правоохранительные органы.

Громкий скандал вокруг всплывшей переписки бывшего мужа Лолиты Милявской продолжает набирать обороты. После жалобы ее пятого супруга тренера по игре в сквошДмитрия Иванова на взлом электронной почты в дело вмешались правоохранительные органы.Сотрудники полиции допросили исполнительницу о случившемся. Ведь стало известно, что используемый хакерами номер принадлежит самой артистке.Но певица, в свою очередь, свою вину признавать отказывается. Она настаивает на том, что никакого взлома не было и в помине. По ее словам, Дмитрий сам оставил переписку на ее компьютере. Либо по неосторожности, либо по глупости. Ведь он регулярно заходил в социальные Сети с ее сервера."Может подозревать сколько угодно…", – заявила знаменитость.13 Ноя 2019 в 9:35 PSTНапомним, сам Иванов в эфире программы "Прямой эфир" заявил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела согласно двум статьям: неправомерный доступ к информации и нарушение тайны переписки."Взломав аккаунт и показав переписку в средствах массовой информации, по телевидению – это уже уголовное дело. Без моего разрешения и с привлечением третьих лиц", – отметил экс-супруг Лолиты.Кроме того, мужчина рассказал, что после случившегося столкнулся с травлей в Сети. Поклонники Милявской грозятся стереть его с лица Земли и растоптать. И даже его клиенты отказываются приходить к тренеру по игре в сквошна тренировки. Соответственно, доход Дмитрия из-за этого тоже значительно пошатнулся.