Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес на специальной пресс-конференции подтвердил информацию о возвращении Луиса Энрике на должность главного тренер Красной фурии. Нынешний наставник команды Роберто Морено уже попрощался с футболистами сборной.

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес на специальной пресс-конференции подтвердил информацию о возвращении Луиса Энрике на должность главного тренер "Красной фурии". Нынешний наставник команды Роберто Морено уже попрощался с футболистами сборной."Сегодня мы можем подтвердить, что Луис Энрике возвращается на свою должность. Мы никого не обманули. Все знали, что для него открыты двери сборной, если он захочет вернуться", – цитирует Рубиалеса Sky Sports.Напомним, что в июне 2019 года Энрике ушел с поста главного тренера сборной Испании из-за тяжелой болезни девятилетней дочери. Восстановившись после ее смерти 49-летний специалист выразил готовность вернуться к работе в национальной команде.