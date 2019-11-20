Звезда
сериала Универ рассказала о жутком инциденте. Мария Кожевникова сообщила
поклонникам, что ей по ошибке сделали операцию.
Звезда
сериала "Универ" рассказала о жутком инциденте. Мария Кожевникова сообщила
поклонникам, что ей по ошибке сделали операцию.
Актриса выложила в "Инстаграм"
фото с оголенным животом. Она сделала это для того, чтобы опровергнуть
появившиеся в Сети слухи о своем интересном положении.
"Для тех, кто до сих пор не
верит, что я не беременна. Кубиков, конечно, нет, но будем работать. Фото
сделано одну минуту назад", – подписала снимок Мария Кожевникова.
Внимательные фолловеры заметили на животе артистки шрам и поинтересовались его
происхождением.
Как оказалось, пятно,
которое некоторые приняли за родимое, является результатом операции по удалению
аппендицита. Ее знаменитости сделали по ошибке. "Да, только он был в норме, и это была ошибка, в общем, операцию
делали практиканты, и так и не понятно, удалили его или нет", – объяснила Мария
Кожевникова.
19 Ноя 2019 в 8:16 PST
Напомним, ранее актриса
посетила модный показ итальянского дизайнера Альберты Ферретти в "Петровском пассаже" в Москве. Для выхода в свет звезда
выбрала элегантное длинное платье темно-синего цвета. Изделие украшал высокий
пояс, который так сидел на Марии Кожевниковой, что создал впечатление
округлившегося живота. Это и спровоцировало домыслы о беременности артистки.
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