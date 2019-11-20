Звезда сериала Универ рассказала о жутком инциденте. Мария Кожевникова сообщила поклонникам, что ей по ошибке сделали операцию.

Звездасериала "Универ" рассказала о жутком инциденте. Мария Кожевникова сообщилапоклонникам, что ей по ошибке сделали операцию.Актриса выложила в "Инстаграм"фото с оголенным животом. Она сделала это для того, чтобы опровергнутьпоявившиеся в Сети слухи о своем интересном положении."Для тех, кто до сих пор неверит, что я не беременна. Кубиков, конечно, нет, но будем работать. Фотосделано одну минуту назад", – подписала снимок Мария Кожевникова.Внимательные фолловеры заметили на животе артистки шрам и поинтересовались егопроисхождением.Как оказалось, пятно,которое некоторые приняли за родимое, является результатом операции по удалениюаппендицита. Ее знаменитости сделали по ошибке. "Да, только он был в норме, и это была ошибка, в общем, операциюделали практиканты, и так и не понятно, удалили его или нет", – объяснила МарияКожевникова.19 Ноя 2019 в 8:16 PSTНапомним, ранее актрисапосетила модный показ итальянского дизайнера Альберты Ферретти в "Петровском пассаже" в Москве. Для выхода в свет звездавыбрала элегантное длинное платье темно-синего цвета. Изделие украшал высокийпояс, который так сидел на Марии Кожевниковой, что создал впечатлениеокруглившегося живота. Это и спровоцировало домыслы о беременности артистки.Материал дополняется