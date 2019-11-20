Дмитрий Иванов прокомментировал слова пока еще супруги 55-летней певицы Лолиты Милявской. 44-летний тренер по сквошу пообщался с телеведущим Андреем Малаховым в рамках программы Прямой эфир на телеканале Россия 1.

Дмитрий Иванов прокомментировалслова пока еще супруги 55-летней певицы Лолиты Милявской. 44-летний тренер по сквошу пообщался с телеведущим Андреем Малаховым в рамках программы"Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".минувшие выходные певица Лолита Милявская стала участницей шоу "Секрет намиллион", которое выходит на НТВ. В студии программы вокалистка заявила, что вовремя расставания дала мужу-альфонсу, который изменял ей, крупную сумму денег."Он не ушел, я его выгнала.Чтоб мальчик не пропал, материнский инстинкт. А потом я скажу еще одну вещь: яположила заранее этот конверт. Там было ровно семь тысяч евро – ровно востолько я оценила прелесть супружеской жизни семи лет, а две штуки я вынимаю занекачественное обслуживание", – сказала певица Лолита Милявская.Дмитрий Иванов прокомментировалслова звезды в ток-шоу Андрея Малахова. Тренерапо сквошу слова экс-возлюбленной зацепили за живое."Знаешь, Андрей, обидно.Обидно то, что я увидел с экрана телевизора. То, что говорила про меня Лола,как она поливала меня грязью. За столько лет совместной жизни. Многое из того,что она говорит, не соответствует действительности. Честно сказать, мне ее жаль.Конечно же никаких денег и никаких конвертов мне не передавали. Что-то дарил яей, что-то она мне. Про какие-то квартиры, машины ведется речь – вообще бред", – поделился Дмитрий.Иванов заявил, что никаких авто состоятельная жена ему не покупала. Все, что у него есть, он приобрел с техденег, которые заработал сам."На протяжении всей жизни яоплачивал все коммунальные услуги. Поскольку у нас были немаленькие площади, вкоторых мы проживали, – это были достаточно внушительные суммы", – подчеркнулпока еще супруг певицы Лолиты.Слова о том, что он якобы содержаллюбовниц за счет жены, Иванов тоже назвал бредом. "У нас был семейный бюджет, но…Каким образом вы представляете? Что Лола даем мне деньги, и я кому-то передаюэти деньги? Это же смешно на самом деле", – сказал Дмитрий Иванов в программе "Прямойэфир".24 Апр 2019 в 3:35 PDTПосле пока еще супруг прокомментировал появление в Сети его переписки с новой возлюбленной ОльгойКулиевой. Певица обнародовала диалог мужа с любовницей в прессе, а адвокат вокалистки Сергей Жорин предоставил его в суд. В общении парочка обсуждала своистрастные свидания и отвешивали друг другу комплименты, лежащие в интимнойплоскости."Взломав аккаунт и показавпереписку в средствах массовой информации, по телевидению – это уже уголовноедело. Без моего разрешения и с привлечением третьих лиц. Ты же знаешь,переписка не является физической изменой… За десять лет у каждого собралосьстолько компромата, что можно ходить по этим ток-шоу и рассказывать прокакие-то истории. Поверь мне, Андрей, в жизни было больше курьезных историй уЛолы, чем у меня. Поэтому мне есть что рассказать", – пригрозил.