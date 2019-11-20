В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд. Сборная России нанесла поражение футболистам Сербии.

В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд. Сборная России нанесла поражение футболистам Сербии.Оба мяча были забиты в первом тайме. На 8 минуте Федор Чалов вывел нашу молодежку вперед. В конце первого тайма Магомед-Шапи Сулейманов закрепил победу российской команды.Сборная России набрала 14 очков в шести встречах и занимает первое место в группе. На втором месте поляки, набравшие 10 очков в пяти встречах.