Пятый муж 55-летней певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов решился на большое интервью. 44-летний тренер по сквошу появился в студии программы Прямой эфир на телеканале Россия 1.

Пятый муж 55-летней певицыЛолиты Милявской Дмитрий Иванов решился на большое интервью. 44-летний тренерпо сквошу появился в студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия1".Общаясьс телеведущим Андреем Малаховым, ДмитрийИванов заявил, что информация СМИ о его изменах жене – это ложь. Сегодня ондействительно встречается с 40-летней владелицей косметологической клиники из БеларусиОльгой Кулиевой, однако отношения эти завязались уже после его расставания с супругой.По словам Дмитрия, с Ольгой онпознакомился несколько лет назад. В момент их первой встречи Иванов и Кулиева былинесвободны, о романе не могло быть и речи. Они решились на сближение только,когда оба были одиноки. Дмитрий Иванов позвонил давней подруге через три месяца после того, как съехал от Лолиты Милявской."Было принято решение, послетого как Лола сказала: "Мы расходимся. Обратного пути нет. Печать в паспортеничего не значит". Только после этого мы с Ольгой стали созваниваться. Первая нашавстреча наша была на свадьбе у общих друзей. Прошло уже три месяца, я практически свободный человек. Я принимаюрешение спокойно свободно ни от кого не скрываясь поехать вместе к общимдрузьям с Ольгой", – рассказал Дмитрий Иванов в ток-шоу .4 Июл 2019 в 9:27 PDTПо словам Иванова, он и его нынешняявозлюбленная начинают новую жизнь. Ольга открывает клинику инъекционноймедицины в Москве, Дмитрий планирует развиваться в своей профессии. Бывший мужпевицы не исключает, что в скором времени может решиться на новый брак. Иванов счастлив с новой пассией."У нас период притирания другк другу, но, тем не менее, я считаю, что у меня к ней теплые и искрениеотношения. Я вижу, что это взаимно", – заметил экс– супруг певицы Лолиты в программе