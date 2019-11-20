Пятый муж 55-летней певицы
Лолиты Милявской Дмитрий Иванов решился на большое интервью. 44-летний тренер
по сквошу появился в студии программы Прямой эфир на телеканале Россия
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Пятый муж 55-летней певицы
Лолиты Милявской Дмитрий Иванов решился на большое интервью. 44-летний тренер
по сквошу появился в студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия
1".
Общаясь
с телеведущим Андреем Малаховым, Дмитрий
Иванов заявил, что информация СМИ о его изменах жене – это ложь. Сегодня он
действительно встречается с 40-летней владелицей косметологической клиники из Беларуси
Ольгой Кулиевой, однако отношения эти завязались уже после его расставания с супругой.
По словам Дмитрия, с Ольгой он
познакомился несколько лет назад. В момент их первой встречи Иванов и Кулиева были
несвободны, о романе не могло быть и речи. Они решились на сближение только,
когда оба были одиноки. Дмитрий Иванов позвонил давней подруге через три месяца после того, как съехал от Лолиты Милявской.
"Было принято решение, после
того как Лола сказала: "Мы расходимся. Обратного пути нет. Печать в паспорте
ничего не значит". Только после этого мы с Ольгой стали созваниваться. Первая наша
встреча наша была на свадьбе у общих друзей. Прошло уже три месяца, я практически свободный человек. Я принимаю
решение спокойно свободно ни от кого не скрываясь поехать вместе к общим
друзьям с Ольгой", – рассказал Дмитрий Иванов в ток-шоу .
4 Июл 2019 в 9:27 PDT
По словам Иванова, он и его нынешняя
возлюбленная начинают новую жизнь. Ольга открывает клинику инъекционной
медицины в Москве, Дмитрий планирует развиваться в своей профессии. Бывший муж
певицы не исключает, что в скором времени может решиться на новый брак. Иванов счастлив с новой пассией.
"У нас период притирания друг
к другу, но, тем не менее, я считаю, что у меня к ней теплые и искрение
отношения. Я вижу, что это взаимно", – заметил экс– супруг певицы Лолиты в программе