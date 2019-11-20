Жертвами падения машины в яму с кипятком в Пензе стали двое мужчин 49 и 53 лет. Камера наблюдения зафиксировала момент ЧП возле дома №37 по улице Аустрина.

Жертвами падения машины в яму с кипятком в Пензе стали двое мужчин 49 и 53 лет. Камера наблюдения зафиксировала момент ЧП возле дома №37 по улице Аустрина.Первоначально сообщалось, что провал образовался под припаркованной у магазина "Ладой-Ларгус", однако обнародованные кадры свидетельствуют о том, что водитель сам въехал в заполненную кипятком яму. В 09:35 утра легковушка передним колесом попала в провал, завалилась на бок и рухнула в кипяток — температура воды была около 75 градусов. Водитель и пассажир "Ларгуса" скончались на месте.Представители эксплуатирующей организации "Т Плюс Теплосеть Пенза" признали факт прорыва теплотрассы и пообещали оказать материальную помощь семьям погибших мужчин.По данным местных жителей, около трех месяцев назад в этом месте уже был прорыв теплотрассы во время тестового пуска, тогда в провал тоже угодила легковушка, но обошлось без жертв и пострадавших.Региональное управление СКР возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам.