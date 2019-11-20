На портале Активный гражданин подвели итоги голосования Разделяй и используй: вы готовы сортировать отходы?. В нем приняли участие почти 198 тыс. москвичей.

На портале Активный гражданин подвели итоги голосования Разделяй и используй: вы готовы сортировать отходы?. В нем приняли участие почти 198 тыс. москвичей.Так, 57,28% проголосовавших поддержали переход Москвы на раздельный сбор мусора. При этом 19,34% отметили, что сначала хотят посмотреть на практике, как будет реализован проект по сортировке. Тогда они смогут принять решение.Преждевременным переход посчитали 8,20% жителей столицы. Еще 4,01% затрудняются ответить на вопрос.Таким образом, более 89% участников голосования, давших определенный ответ, высказались в поддержку раздельного сбора отходов, — сказано в сообщении.Кроме того, на вопрос Готовы ли вы сортировать мусор дома? положительно ответили 51,60% участников, поддержавших проект.Первый этап перехода на раздельный сбор мусора начнется в Москве в 2020 году. На контейнерных площадках возле домов появятся специальные емкости для вторичного сырья. Синие — для сбора перерабатываемого мусора, серые — для смешанных отходов. Планируется, что к системе сортировки мусора подключатся учреждения социальной сферы, магазины и рынки.