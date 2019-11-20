В Сети опубликовали список песен, которые считают самыми неподходящими для секса. Туда входят даже детские и патриотические музыкальные композиции. По данным , перечень впервые появился ..

В Сети опубликовали список песен, которые считают самыми неподходящими для секса. Туда входят даже детские и патриотические музыкальные композиции.По данным , перечень впервые появился на базе сервиса Spotify в феврале 2018 года. Новые композиции в него вносят уже второй год. Сейчас их более 100, а общая продолжительность музыки – шесть часов и девять минут.Пользователей также не настраивают на нужный лад и религиозные или имеющие отношение к праздникам такого плана (например, рождественская песня The Christmas Shoes).:/— Bev Johnson (@beverlylove)