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<a href="https://33live.ru/novosti/20-11-2019-nastya-stala-utomlyat-petra-semya-zavorotnyuk-okazalas-na-grani-razvala.html" target="_blank">Настя стала утомлять Петра: семья Заворотнюк оказалась на грани развала</a> - В близком окружении рассказали о проблемах в семье Анастасии Заворотнюк. Якобы звезда сериала Моя прекрасная няня приревновала мужа, фигуриста Петра Чернышева, и упрекала его.