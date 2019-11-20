Специалисты Роспотребнадзора в течение года исследовали больше 60 тысяч тонн рыбы, которая предназначалась для реализации на российском рынке, и пришли к выводу, что далеко не вся она полезна. Некоторые же виды и вовсе опасны для здоровья человека из-за высокого содержания в них метилртути.

Специалисты Роспотребнадзора в течение года исследовали больше 60 тысяч тонн рыбы, которая предназначалась для реализации на российском рынке, и пришли к выводу, что далеко не вся она полезна, а некоторые виды и вовсе опасны для здоровья человека.Все дело – в токсичной метилртути, которая содержится в морской воде и поглощается водорослями. Их же, в свою очередь, поедают рыбы и другие организмы.Выводится она очень плохо, и в результате накапливается в телах морских обитателей, особенно долгоживущих.По итогам проверки специалисты пришли к выводу, с осторожностью надо относиться к приему в пищу морской форели, сибаса, дорадо и карпа. Их советуют есть не чаще раза в неделю.Речная форель, лосось, морской окунь, сельдь, креветки, крабы, устрицы и анчоусы могут быть на вашем столе без проблем — и даже с пользой для организма — довольно часто: 2–3 раза в неделю.А вот самыми опасными рыбами с наибольшим содержанием метилртути, которая может принести организму вред, названы королевская скумбрия, большеглазый тунец, акула и рыба-меч, сообщают "33Live.Ru Медицина".