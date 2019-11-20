Вокруг Кристины Асмус, которая предстала обнаженной в фильме Текст, никак не утихнут страсти. Ситуацию прокомментировала актриса Анна Михалкова.

Вокруг Кристины Асмус, которая предстала обнаженной в фильме "Текст", никак не утихнут страсти. Ситуацию прокомментировала актриса Анна Михалкова.Анна Михалкова уверена: осуждают не героиню жены Гарика Харламова, а саму Кристину Асмус. "Когда российскому зрителю показывают нашего артиста, занимающегося любовью на экране, он видит не персонажа, а самого артиста", – пояснила она.Звезда отметила, что в нашей стране обнажение в театре или кино всегда вызывает неадекватную реакцию. Однако такого не бывает, когда люди видят подобные сцены в американских фильмах.Дочь известного режиссера заявила, что сама никогда бы не разделась в кадре. По словам Анны, она уже не в том возрасте, чтобы сниматься в порно и чувствовать себя комфортно."Мне просто никогда не предлагали сниматься в таких сценах, я всегда работала в другом амплуа. Я никогда не разденусь", – сказала Михалкова.5 Сен 2019 в 3:41 PDTИ это оказалось наглой ложью. 21 ноября в прокат выходит фильм "Давай разведемся!", где Анна исполняет главную роль и .