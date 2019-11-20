Фигурист Петр Чернышев, по сообщению анонимных источников, уже давно хочет развестись с актрисой Анастасией Заворотнюк. Правда, тяжелая болезнь артистки отсрочила разрушение семьи.

Фигурист Петр Чернышев, по сообщению анонимных источников, уже давно хочет развестись с актрисой Анастасией Заворотнюк. Правда, тяжелая болезнь артистки отсрочила разрушение семьи.Такое желание у Петра возникло еще несколько лет назад. Неясно, почему знаменитый спортсмен вдруг захотел оставить красавицу-жену, однако ходят слухи, что Анастасия была вне себя от ярости и попыталась удержать супруга третьим ребенком, что и стало ее фатальной ошибкой.Как уже неоднократно упоминалось в СМИ, одной из причин онкологического заболевания Заворотнюк стало ЭКО. Конечно, когда малютка Мила появилась на свет, отношения в семье несколько улучшились, однако расплатой за временной счастье стал рак мозга, с которым актриса сражается уже несколько месяцев. В последнее время, медики отмечают улучшение состояния Анастасии, однако финальная битва за жизнь еще впереди.Тем не менее, звезде сериала "Моя прекрасная няня" даже после выздоровления предстоит еще одно масштабное побоище – теперь уже за сохранение семьи. Как сообщает "", из-за агрессивной гормональной терапии женщина сильно поправилась, так что на удержание супруга рядом былой красотой можно и не надеяться. Что касается Чернышева, то он не может сейчас оставить жену один на один со страшным диагнозом и, пока, не упоминает о разводе.1 Ноя 2019 в 7:54 PDTСейчас Заворотнюк медленно, но верно идет на поправку. Если ранее медики сообщали, что Анастасия является лежачей больной, то сейчас знаменитость уже самостоятельно ходит, у не появился аппетит, а также врачи разрешили ей периодически видеться с маленькой дочкой Милой.