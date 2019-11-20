Недавно в сети появилось видео с интервью с туристами из Германии. Как оказалось, путешественники пришли в восторг от Крыма.

Недавно в сети появилось видео с интервью с туристами из Германии. Как оказалось, путешественники пришли в восторг от Крыма.Немцы остались от российского полуострова с наилучшими впечатлениями. Они подчеркнули, что природа края поражает воображение, да и обстановка радует. Единственное, на что посетовали гости из Германии, так это на зарубежную пропаганду, которая распускает самые разнообразные слухи и ситуации в Крыму."Это потрясающая, фантастическая страна. Только западная пропаганда все разрушает. Америка все портит", – передает слова туристов телеканал "".Один из них отметил, что немцы редко приезжают в Россию на отдых. Возможно, на кого-то действительно действуют увещевания властей Соединенных штатов, а вероятно, некоторые даже понятия не имеют, насколько на полуострове хорошо, отдавая предпочтение отдыху в других странах.По мнению путешественника, немецким гостям стоит приехать на полуостров и увидеть все своими глазами. Турист отметил, что в Крыму действительно прекрасный отдых. Кроме того, он пообещал по приезду на родину написать статью о российском курорте, чтобы поделиться своими личными впечатлениями."Я занимаюсь журналистикой и напишу о Крыме хорошо. Я думаю, что политика– это бред. Русский народ не хочет войны, все хотят мира", – подчеркнул турист.